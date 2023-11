Papa faz apelo por 'cessar-fogo' entre Israel e Hamas

O Papa Francisco apelou por um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas. O pontífice discursou em sua bênção semanal na Praça São Pedro neste domingo (29). 'Que ninguém abandone a possibilidade de parar as armas', disse. 'Dizemos 'cessar-fogo, cessar-fogo'. Irmãos e irmãs, parem! A guerra é sempre uma derrota, sempre', afirmou Francisco.

'Em Gaza, em particular, que haja espaço para garantir a ajuda humanitária e que os reféns sejam libertados imediatamente'. O Papa Francisco também mencionou a guerra da Ucrânia e pediu que 'continuemos a rezar' pelo país. A região da Faixa de Gaza está sendo bombardeada por Israel em resposta aos ataques terroristas do grupo Hamas no início do mês.

