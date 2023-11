Papa anuncia que vai participar da COP28 em Dubai

Dubai sediará, de 30 de novembro a 12 de dezembro, esta conferência da ONU sobre o clima, cujo objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as consequências das mudanças climáticas.

Segundo o papa, essa conferência pode representar “uma virada” se for alcançado um acordo vinculativo sobre a transição de energias fósseis para fontes menos poluentes, como eólica e solar. E se esse compromisso não acontecer, ele considera que haverá “uma grande decepção”.

Desde sua eleição em 2013, Francisco fez da defesa do meio ambiente um tema central de seu pontificado. Em 2015, dedicou à questão sua encíclica “Laudato si” (Louvado seja), um manifesto de 200 páginas a favor de uma “ecologia integral”.

No mês passado, publicou um balanço do progresso desde então, intitulado “Laudate Deum” (Louvado seja Deus), no qual insta os líderes do planeta a assinarem acordos “vinculativos” diante da urgência climática.

Esta será a primeira vez que um líder da Igreja Católica participará pessoalmente de uma cúpula da COP, um evento realizado anualmente desde 1995. Será também a 45ª viagem ao exterior do sumo pontífice e a sexta este ano. Debilitado por suas dores no joelho e a cirurgia abdominal pela qual passou em junho, o papa se desloca em cadeira de rodas.

