Pandemia acelerou a migração do empreendedorismo para a criação de soluções virtuais

CEO do banco digital Cora, Igor Senra diz que sempre tem uma conversa com os futuros clientes para entender suas necessidades — Foto: Divulgação/Cora

— O brasileiro é criativo por natureza, independentemente da camada da sociedade. Aqui, temos ótimas escolas de formação na área, para quem tem acesso, e, por vivermos em um país com muitas necessidades, há muitas soluções que podem ser pensadas através de ferramentas digitais.

Criada em 2019 por Igor Senra e Leonardo Mendes, a Cora é o segundo negócio dos seus empreendedores, que fundaram uma das primeiras fintechs do Brasil, o Moip, em 2007. — O fato de sermos um banco para empreendedores feito por empreendedores ajuda muito, porque conhecemos a dor do nosso cliente. Por exemplo, sabemos que quem empreende adora vender e odeia cobrar. Então, em vez de fazermos apenas a emissão dos boletos, criamos também um sistema que ajuda nosso cliente a cobrar os pagamentos sem ter que se indispor ou prejudicar sua relação com os seus clientes — aponta Senra. headtopics.com

Advogada Laura Haddad se tornou cliente da Cora depois de passar por quatro bancos tradicionais — Foto: Divulgação A busca de um atendimento simples no banco digital refletiu um movimento feito pela própria advogada. Laura tinha um emprego estável em uma empresa privada. Mas, ao ser convidada pelo seu sócio para abrir o escritório, ela percebeu que poderia ajudar a resolver uma falha que percebia no mercado.

— É importante começar um negócio desde que tenha segurança de que não vai faltar amanhã. Ser empresário é saber que você terá despesas fixas com funcionários, estrutura, impostos, mas, o seu, você não sabe se vai tirar ou não, e às vezes será necessário tirar da sua reserva. Sonhar é muito importante, mas é preciso ter o pé no chão — diz. headtopics.com

“Pedra no sapato”: veja retrospecto da LDU, adversária do Fortaleza, contra brasileirosEquipe equatoriana costuma complicar a vida de clubes do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Conheça as opções existentes de linhas de crédito para MEIsProgramas específicos beneficiam a categoria, que abrange mais de 15 milhões de pessoas no Brasil Consulte Mais informação ⮕

Salário dos mais ricos cai e dos mais pobres sobe no pós-pandemia, mostra estudoGanho de quem está na base da pirâmide foi de 15,4% desde 2019. Já quem está no topo teve perda de 0,6%. Reajuste do mínimo acima da inflação e Bolsa Família estão entre as razões Consulte Mais informação ⮕

De volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In RioDe volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In Rio Consulte Mais informação ⮕

Governo restabelece contato com brasileiros em GazaSegundo a Representação do Brasil na Palestina, 34 pessoas aguardam liberação para deixar a região Consulte Mais informação ⮕

Fortaleza fica 'preso' no Uruguai após vice da Sul-AmericanaApós amargar o vice-campeonato, Leão sofreu com dificuldades para retornar ao Brasil Consulte Mais informação ⮕