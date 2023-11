Pan de Santiago: organização erra e prova de marcha atlética é encurtada em 3km

A final da marcha atlética feminina nos Jogos Pan-Americanos foi marcada por um erro na organização. A prova habitualmente é disputada num percurso de 20km, mas, por um erro da organização, as atletas correram por 17km, três a menos que o habitual. Em função do percurso reduzido, 12 atletas completaram a prova abaixo do recorde mundial. A prova foi vencida pela peruana Gabriela Garcia.

A medição comprovou que a distância não estava correta. Recordes não foram computados "O medidor do percurso já estava fazendo a verificação do primeiro quilômetro da peruana. Já está constatado que o percurso não tinha a distância correta. O recorde obviamente não será homologado", falou Cláudio Castillo, diretor técnico da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

