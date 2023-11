Pan de Santiago: Laura Pigossi leva ouro no tênis feminino e quebra jejum de 36 anos

Laura Pigossi fez história nos Jogos Pan-Americanos neste domingo (29). Após conquistar a medalha de ouro na disputa por duplas, ao lado de Luisa Stefani, a tenista subiu mais um vez no lugar mais alto do pódio. Na final do simples feminino, Laura bateu a argentina Lourdes Carle por 2 sets a 0. A última vez que uma brasileira venceu esta categoria no Pan foi em 1987, com Gisele Miró. https://twitter.

com/timebrasil/status/1718749450099650652 A tenista brasileira dominou o primeiro set e abriu vantagem logo no início do confronto. No segundo, a argentina deu trabalho para Laura converter os match points, mas a atleta de 29 anos se impôs para levar a medalha de ouro. No sábado (29), Laura Pigossi e Luisa Stefani venceram a disputa por duplas. O Brasil não conquistava o título das duplas femininas no Pan desde 2003, em Santo Domingo, na República Dominicana.

