Pan de Santiago: Brasil ganha quatro medalhas no judô, duas de ouro

No segundo dia de disputas do judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, os atletas brasileiros somaram mais quatro medalhas ao quadro geral, duas delas de ouro. Ketleyn Quadros abriu o dia com uma medalha de bronze, no peso meio-médio feminino (63kg), após vencer a colombiana Cindy Mer. Pela categoria peso leve masculino, o pódio contou com uma dobradinha brasileira nos dois primeiros lugares. Gabriel Falcão ficou com o ouro após vencer por W.

As medalhas do Brasil no judô Amanda Lima - medalha de bronze no peso ligeiro feminino (48kg) Aléxia Nascimento - medalha de ouro no peso ligeiro feminino (48kg) Michel Augusto - medalha de ouro no peso ligeiro masculino (60kg) Larissa Pimenta - medalha de ouro no peso meio-leve feminino (52kg) Willian Lima - medalha de bronze no peso meio-leve masculino (66kg) Rafaela Silva - medalha de ouro no peso leve feminino (57kg) Ketleyn Quadros - medalha de bronze no peso meio médio...

