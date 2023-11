Pan de Santiago: Ana Sátila é ouro na canoagem

O Brasil conquistou quatro medalhas na canoagem nos Jogos Pan-Americanos do Chile. As disputas ocorreram neste domingo (29), em Santiago. Ana Sátila ficou com a medalha de ouro enquanto Kauã da Silva, Pepê Gonçalves e Omira Estácia garantiram medalhas de prata. Ana Sátila, mineira de Iturama, conquistou o ouro na categoria C1. Lois Betteridge (Canadá) e Ana Paula Castro (Paraguai) completaram o pódio.

Evy Leibfarth (Estados Unidos) ficou com o ouro e Léa Baldoni (Canadá). Pepê Gonçalves também conquistou a prata na disputa do K1. Joshua Joseph (Estados Unidos) e Mael Rivard (Canadá) foram ouro e bronze, respectivamente. A primeira medalha do dia veio com Kauã da Silva. O brasileiro foi o segundo melhor na prova C1 masculina. Zachary Lokken (Estados Unidos) ficou em primeiro lugar e Leonardo Curcel (Paraguai) completou o pódio.

