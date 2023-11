Pan-Americano: Brasil supera a marca de 100 medalhas e passa o Canadá

fizeram com que o Brasil subisse no quadro de medalhas. A delegação nacional ultrapassou a marca de 100 medalhas e, com os sete ouros conquistados, assumiu a terceira colocação do ranking geral.tem 106 medalhas no total, sendo 34 de ouro, 39 de prata e 33 de bronze. Isso fez com que os brasileiros ultrapassassem os canadenses, que possuem 98 medalhas, com 33 de ouro, 30 de prata e 35 de bronze..

A canoagem foi um dos principais destaques do Brasil neste domingo, com duas medalhas de ouro de Ana Sátila e uma de Guilherme Mapelli. O país também teve três pratas na modalidade. No judô, dois ouros vieram com Gabriel Falcão (73kg) e Guilherme Schimidt (81kg). Já Laura Pigossi foi responsável por ficar no lugar mais alto do pódio no tênis, na disputa do simples feminino.

Nos esportes coletivos, os brasileiros também levaram dois ouros: no basquete feminino, ao vencer a Colômbia, e no handebal feminino, com um triunfo sobre a Argentina.Jogos Pan-Americanos

