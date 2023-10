Pan-Americano 2023: o quadro de medalhas atualizado dos Jogos

Vale Puskás? Paquetá faz golaço na derrota do West Ham para o Olympiacos; ex-Flamengo, Rodinei marca na vitória dos gregos

'Lei Seca' e as maiores preocupações: como Rio se prepara para 'invasão' de torcedores do Boca para final contra Fluminense Antes de Barcelona x Real, Gundogan diz o que pensa de Vinicius Jr. e dispara: 'Talvez ele goste de ser vaiado'

Bellingham estreia em El Clásico: de Puskás a Neymar, como foi o 1º Barcelona x Real Madrid de 10 grandes estrelas Quer saber como está o quadro de medalhas atualizado dos Jogos Pan-Americanos 2023? Quantos ouros, pratas e bronze o Brasi já conquistou em Santiago, no Chile? O headtopics.com

Consulte Mais informação:

Mundo ESPN »

Brasil fecha participação na ginástica no Pan-Americano 2023 com 14 medalhas; veja todasCampanha supera número de medalhas de quatro anos atrás. Porém, na competição disputada em Lima, no Peru, os atletas brasileiros tiveram quatro ouros Consulte Mais informação ⮕

Brasil fecha Pan com 25 medalhas na natação e Cachorrão fazendo história; vejaGuilherme Cachorrão foi o grande destaque do Brasil na natação no Pan-Americano de 2023 Consulte Mais informação ⮕

CBF vai estender término do Brasileirão 2023 para acomodar jogos adiadosA prorrogação será aplicada pela CBF a partir da 35ª rodada do campeonato e tem respaldo, com base em artigos do regulamento da competição Consulte Mais informação ⮕

Saiba como é o complexo onde são disputadas as provas dos Pan 2023Os Jogos Pan-Americanos de Santiago estão sendo realizados em quatro regiões da capital chilena. Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 25/10O sexto dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Brasil. Ao total, nossos atletas subiram ao pódio nove vezes e em diversas modalidades, somando quatro de bronze, três de prata e três de ouro. Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 26/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Time Brasil. Consulte Mais informação ⮕