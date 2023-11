Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 29/10

• Publicada em 29/10/2023 - 23:55 • Santiago (CHI)foi recheado para o Brasil. Neste domingo (29), os atletas brasileiros subiram na posição mais alta dos pódios 19 vezes. Ao todo, foram oito medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze. Os destaques ficaram para a canoagem slalom e o judô.O Brasil fechou a modalidade com seis pódios: três medalhas de ouro e três de prata.

Dessa forma, Gabriel Falcão ficou com o ouro, enquanto o companheiro brasileiro levou a prata na categoria até 73kg. Já no feminino até 63kg, Ketleyn Quadros terminou com o bronze.Laura Pigossi também subiu no lugar mais alto do pódio neste domingo. Na final do Tênis Simples Feminino, a brasileira venceu a argentina Lourdes Carle por 2 sets 0 (6/2 e 6/3).

