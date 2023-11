Pan 2023: Brasil vence Cuba e vai direto às semifinais no vôlei masculino

Na estreia, venceu a Colômbia por 3 sets a 0 (25/20, 25/17 e 25/10) e, depois, o México, também por 3 sets a 0 (25/13, 25/15 e 25/20). As quartas de final serão disputadas nesta quinta-feira (2). A seleção brasileira aguarda um dos vencedores do confronto para a semifinal, que será na sexta-feira. Com Cuba, o duelo foi emocionante. O Brasil abriu 2 sets a 0, em jogo disputadíssimo em Santiago. Em seguida, os cubanos se recuperaram e empataram a partida.

