Palpite: Sporting x Farense – Copa da Liga Portuguesa

O marcador saiu do zero com gol de Geny Catamo, com assistência de Matheus Reis. No final do segundo tempo, Pedro Gonçalves recebeu cruzamento rasteiro de Ricardo Esgaio e fez um golaço de letra.e ficou na igualdade por 1 a 1. Um fator determinante para esta partida foi a expulsão de Viktor Gyokeres, aos 8 minutos.

Apesar da desvantagem numérica, os leões saíram na frente do placar com gol de Sebastián Coates. O problema do time da casa foi a pontaria, com 18 finalizações, mas apenas 2 chutes no alvo. Conseguiu igualar tudo com Fabian Piasecki, aos 79 minutos.

Na tabela do Grupo D da Europa League, o Sporting tem quatro pontos e está em segundo lugar. Já na classificação do Campeonato Português, ocupa a primeira posição e ainda está invicto.ocupa o 13º lugar da tabela de classificação da Liga Portugal. Até o momento, ganhou três vezes, empatou uma e foi derrotado em cinco.

Recentemente, ganhou do Rio Ave em jogaço de sete gols marcados, onde os times se encontraram no estádio dos Arcos. Belloumi colocou os visitantes na frente aos 4 minutos, porém, o time da casa empatou com Artur Jorge, contra, e André Pereira virou o resultado.ampliaram com João Costa, na segunda etapa. Já os Leões de Faro fizeram de tudo para impedir a derrota, marcando com Claudio Falcão e depois virando o placar de novo, com Rui Costa.

