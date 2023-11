Palpite: São Paulo x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro

Com apenas 7 minutos no cronômetro, Vitor Bueno cruzou para Pablo marcar de cabeça. Em pouco tempo de diferença, foi a vez de Pablo Maia igualar tudo para o soberano, também cabeceando a bola para o fundo das redes.

No clássico contra o Palmeiras pela 29ª rodada, sofreu uma goleada de 5 a 0. O tricolor teve um desempenho terrível, dando três finalizações e nenhuma foi em direção à baliza. Em contraponto, o verdão marcou duas vezes com Breno Lopes ainda no primeiro tempo, como também com Piquerez. A expulsão de Rafinha foi boa para o arquirrival ampliar. Então, Marcos Rocha deixou o seu e o camisa 22 balançou as redes de novo.

Dentre as 30 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu dez vitórias, nove empates e saiu derrotado 11 vezes. Somando os resultados positivos, tem acumulado 39 pontos e ocupa o 11º lugar.vem se distanciando da zona de rebaixamento e carimbando uma vaga para o Brasileirão de 2024. No entanto, ainda faltam oito rodadas e precisa manter esse bom desempenho.

Na tabela de classificação, está na 13ª colocação com 37 pontos e há cinco do primeiro time na zona de rebaixamento. Até agora, conquistou nove sucessos, ficou na igualdade dez vezes e perdeu outras dez.

A última derrota foi para o Flamengo no Mineirão, com o resultado de 2 a 0. Aos 39 minutos, Ayrton Lucas fez um golaço, driblando um defensor e chutando com precisão. Logo depois, Pedro bateu um pênalti com sucesso e fechou a conta.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: São Paulo x Cruzeiro: estatísticas e informações do jogo pela 31ª rodada do BrasileirãoConfronto acontece no Morumbi nesta quinta-feira (2), às 20h

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalaçõesSão Paulo e Cruzeiro se enfrentam na quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbi.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Mais duas metralhadoras furtadas de quartel em São Paulo são recuperadas no RioNa ação, além das armas do Exército também foi apreendido um fuzil calibre 7,62 mm, cuja origem é investigada

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Rio e São Paulo são destinos mais buscados para o feriado; o que fazer nas cidadesPorto Alegre e Salvador também aparecem entre as cidades brasileiras mais buscadas para os dias de folga em novembro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Exército e PM fazem operação para resgatar armas furtadas em quartel de SPMandados de busca e apreensão são cumpridos em Guarulhos, na Grande São Paulo

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Boulos e Nunes visitam região de São Paulo com maior eleitorado da cidadeHá menos de um ano das eleições, deputado e prefeito tiveram agendas na Zona Leste da capital paulista

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕