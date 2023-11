Palpite: Cuiabá x Vasco – Campeonato Brasileiro

O auriverde costuma jogar muito bem em casa e a situação do cruzmaltino não é nada boa. Pensando no retrospecto dos times,As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas., pelo placar magro de 1 a 0. O Fogão teve uma performance excelente, mas não concretizou em gols.

O desempenho dos visitantes não foi nada bom, porém, conseguiu balançar as redes em uma das chances. Aos 52 minutos, Isidro Pitta recebeu lançamento e o goleiro falhou na saída, facilitando para o camisa 9 marcar.

Quando recebeu o Corinthians na Arena Pantanal, acabou sofrendo uma derrota magra de 1 a 0. O Dourado criou inúmeras chances, 18, falhando na definição ao acertar o alvo apenas duas vezes. A atuação do Timão foi mais objetiva, com nove finalizações e cinco remates à baliza, além de 51% de posse de bola. Depois de cruzamento, Gil cabeceou para a pequena área e Ángel Romero empurrou a bola para o fundo das redes.

Na tabela de classificação do Brasileirão Série A, o Cuiabá está na décima posição e tem um total de 40 pontos. A pontuação foi adquirida com 11 vitórias e sete empates. O auriverde já sofreu 12 derrotas nas 30 rodadas disputadas.vem apresentando uma performance ruim. Quando jogou bem, não durou mais do que quatro partidas, perdendo logo depois desta série positiva.

