Palmeiras vira jogo espetacular contra o Botafogo; veja resultado

Com o resultado, o Glorioso se mantém na liderança do Brasileirão, mas o Verdão encostou e diminuiu a diferença entre as equipes para três pontos.O Botafogo amassou o Palmeiras e poderia ter feito um placar ainda mais elástico com tranquilidade. O Alvinegro imprimiu um forte ritmo e jogou como um time campeão.Completamente o oposto do primeiro tempo. O Botafogo relaxou, enquanto o Palmeiras acordou para a partida e marcou dois gols com Endrick.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Em momentos distintos, Botafogo e Palmeiras fazem 'final antecipada' e podem mudar rumo do BrasileirãoAlvinegro e Alviverde medem forças nesta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos; partida pode modificar cenário do torneio

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Palmeiras terá retorno de importante titular em 'final' contra o Botafogo; veja provável escalaçãoApós cumprir suspensão diante do Bahia, o volante Zé Rafael deve estar entre os 11 titulares que encaram o líder do campeonato

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Palmeiras tem vantagem inédita em 'final' contra o BotafogoEm 'final antecipada' do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um trunfo para encarar o Botafogo, líder da competição...

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: A boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x PalmeirasA boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x Palmeiras

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Palpite: Botafogo x Palmeiras – Campeonato BrasileiroVindo de três vitórias, o Palmeiras visita o Botafogo buscando a liderança do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Botafogo repetirá coincidências que fizeram Palmeiras perder Brasileiro?Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕