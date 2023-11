Palmeiras vira de forma épica, vence Botafogo e acirra briga pelo título

A equipe de Lúcio Flávio abriu o placar aos 20, quando Eduardo contou com um desvio em Murilo para fazer 1 a 0. E, sem dar qualquer chance de reação ao Palmeiras, ampliou nove minutos depois. Dessa vez com Tchê Tchê em uma bomba de fora da área. Depois disso, aos 35, Júnior Santos aproveitou o chute de Tiquinho Soares para fazer o terceiro.

Só que o Alviverde voltou melhor para o 2º tempo e logo aos 4 descontou com um verdadeiro golaço de Endrick. No lance, o garoto passou tranquilamente por três marcadores e finalizou por baixo de Lucas Perri.

O gol deu gás ao Palmeiras, que pressionou em busca do segundo. Só que Lucas Perri emendou boas defesas para evitar. Breno Lopes até chegou a vencer o ''paredão'' alvinegro, aos 14, mas estava impedido no lance.

O time da casa, por sua vez, também desperdiçou boas chances de matar a partida e ainda perdeu Adryelson aos 30, expulso após revisão do VAR por uma falta em Breno Lopes. Até que aos 37, em um contra-ataque veloz, Tiquinho Soares foi derrubado por Rony dentro da área. Só que na hora do pênalti, o artilheiro alvinegro parou na defesa de Weverton. E logo em seguida, Endrick, mais uma vez, fez o segundo do Palmeiras e colocou fogo na reta final da partida.

No apagar das luzes, Endrick cruzou, Gustavo Gómez ajeitou, e Flaco López mandou para o fundo das redes para deixar tudo igual no Nilton Santos.

