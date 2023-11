Palmeiras tem algum suspenso para 'final' diante do Botafogo?

O Palmeiras encara o Botafogo na próxima quarta-feira (1), no jogo que pode colocar o clube de vez na briga pelo bicampeonato brasileiro.Com uma longa lista de pendurados, nenhum jogador tomou o terceiro amarelo diante do Bahia e Abel terá força máxima para encarar o líder no Engenhão.

A lista de pendurados do Verdão tem: Weverton, Piquerez, Gustavo Gómez, Murilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Rony, Kevin, Abel Ferreira e Vitor Castanheira. Quem sofrer o terceiro amarelo neste duelo de quarta-feira no Rio de Janeiro, não enfrenta o Athletico-PR na Arena Barueri, no próximo sábado (4).Para encarar o líder e tentar diminuir a distância que atualmente é de seis pontos, Abel contará com o retorno de Zé Rafael, que foi desfalque na vitória sobre o Bahia.

Lembrando que o Botafogo possui um jogo a menos, diante do Fortaleza, fora de casa, uma vez que a partida foi adiada por conta da final da Copa Sulamericana.Cinco motivos que explicam a retomada de confiança do Palmeiras no BrasileirãoRichard Rios revela pedido de Abel Ferreira para últimos jogos do Palmeiras no Brasileirão headtopics.com

Casa cheia: mais de 22 mil sócios do Botafogo estão garantidos no duelo com o PalmeirasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá e vê Palmeiras mais perto no BrasileirãoBotafogo foi recebido com festa pela sua torcida antes de partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá, e distância do Palmeiras cai para seis pontosLíder do Brasileirão foi derrotado em casa neste domingo (29) Consulte Mais informação ⮕

Análise: Jogo com o Palmeiras definirá real impacto do tropeço do Botafogo diante do CuiabáAlvinegro pressionou muito, mas não conseguiu furar a defesa mato-grossense em rara derrota no Nilton Santos Consulte Mais informação ⮕

Benja no Domingol: “Botafogo não será campeão Brasileiro”Apresentador acredita que Fogão corre risco na reta final do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Documentos revelam que novo Cybertruck da Tesla não será barato, mas será bem pesadoVeículo pode não ter uma versão mais barata por conta de prejuízos Consulte Mais informação ⮕