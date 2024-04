Palmeiras responde às acusações de empresário americano

O Palmeiras respondeu às acusações do empresário americano Marcos Textor, por suas declarações sobre supostas provas de favorecimento ao Alviverde no último Brasileirão. Na publicação, o clube afirmou que não pretende se manifestar, mas chamou o norte-americano de 'caricato', por conta de suas acusações. Ainda de acordo com a nota, o dirigente alvinegro tenta encontrar justificativas pela perda do título nacional do ano passado.

No comunicado emitido, o Palmeiras ainda diz que a acusação de Textor é 'bizarra'. E ainda destaca que deixará as investigações a cargo das autoridades competentes. Anteriormente, a presidente do clube, Leila Pereira, já tinha chamado o norte-americano de 'desequilibrado', por conta de suas suspostas denúncias. A reclamação de Textor surgiu justamente após o jogo entre os dois clubes, no segundo turno do Brasileirão passado, quando o Verdão ganhou por 4 a 3, após estar perdendo por 3 a

