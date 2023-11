Palmeiras inicia semana importante celebrando três anos de Abel Ferreira

Após conquistar três vitórias consecutivas e voltar novamente para os trilhos, o Palmeiras inicia esta semana celebrando o aniversário de três anos de Abel Ferreira no comando do clube.Foi exatamente em um 30 de outubro que a diretoria alviverde anunciou a contratação do português que chegaria no Brasil dois dias depois para entrar para a história do Maior Campeão do Brasil.

Maior técnico da história do Verdão para uma grande parcela dos torcedores, Abel vai completar três anos de Palmeiras com um pouco mais de 65% de aproveitamento.Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024 e a presidente Leila Pereira já declarou publicamente diversas vezes que sonha em manter o treinador por mais tempo.

