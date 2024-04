Palmeiras estreia na Taça Libertadores contra o San Lorenzo

O tricampeão Palmeiras já tem data marcada para estrear na Taça Libertadores. O duelo do Verdão será contra o San Lorenzo na noite desta quarta-feira (3), às 21h30, no Nuevo Gasómetro, na Argentina, pelo Grupo F da competição. San Lorenzo e Palmeiras se enfrentaram apenas quatro vezes na história, até o momento, e foram duas vitórias para cada lado. Na última vez em que as equipes estiveram frente a frente, na Libertadores de 2019, o Verdão venceu, em casa, por 1 a 0, ainda na fase de grupos.

O San Lorenzo chega para essa partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Palmeiras vem de uma série de três vitórias, um empate e uma derrota. Na última vez em que entrou em campo, no sábado (30), foi derrotado pelo Boca Juniors por 2 a 1, pelo Argentin

