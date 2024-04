Palmeiras estreia na Copa Libertadores 2024 contra o San Lorenzo

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores 2024 nesta noite de quarta-feira (3) quando encara o San Lorenzo, em Buenos Aires, em um palco já conhecido do Verdão. Foi no Nuevo Gasômetro que o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o San Lorenzo em 2019 e ali iniciou uma marca pra lá de histórica como visitante na maior competição de futebol do nosso continente.

Depois daquela noite de 2 de abril de 2019, praticamente cinco anos atrás, o Verdão passou por quase três edições e 20 jogos sem saber o que é derrota atuando fora de casa pela Libertadores, fato que virou o maior recorde de um visitante na história da competição. O Verdão voltou a perder como visitante em Libertadores somente na semifinal da edição de 2022, quando foi derrotado pelo Athletico-PR, por 1 a 0. No ano passado, com o time totalmente reserva, o Palmeiras perdeu na estreia em La Paz para o Bolívar por 3 a 1, sendo a única derrota alviverde em todo torneio

