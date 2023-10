Palmeiras e mais dois: site inglês coloca Scarpa na mira de três gigantes brasileiros

Pouco aproveitado durante a passagem pela Europa, o meia-armador Gustavo Scarpa deve voltar ao Brasil em 2024. Segundo informações divulgadas pelo site britânico NottinghamshireLive, Palmeiras, Fluminense e Flamengo são alguns dos prováveis destinos do jogador. Atualmente, o brasileiro está emprestado ao Olympiacos, da Grécia, pelo Notthingham Forest.

O negócio seria por empréstimo e o destino mais provável seria o Brasil. As tratativas entre os representantes do atleta deverão avançar nos próximos dias. Carreira Gustavo Scarpa chegou ao Nottingham Forest na temporada 2022/2023. Antes disso, o atleta estava no Palmeiras e vinha em alto nível, sendo campeão do Campeonato Brasileiro de 2022 com o Verdão e eleito o craque da competição.

