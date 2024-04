Palmeiras divulga balanço financeiro de fevereiro de 2024

O Palmeiras divulgou o balanço financeiro do clube do mês de fevereiro de 2024. O documento deixa claro o tamanho do impacto da ausência de partidas no Allianz Parque durante o último mês. Ao longo de todo o período, o Verdão teve a Arena Barueri como “casa”, uma vez que o estádio principal passou por uma profunda manutenção no gramado. A arrecadação total com as partidas foi de R$ 2,4 milhões.

O orçamento previsto no balanço para o período era de faturar R$ 4,3 milhões, quase o dobro do número obtido em Barueri. Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+. Considerando as despesas que o Allianz Parque gerou no mesmo período (salários de funcionários e despesas administrativas, por exemplo), foram R$ 2,6 milhões. Ou seja, jogos em Barueri não cobriram nem esse custo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Mundo ESPN / 🏆 31. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Oscar 2024: Artistas pedem cessar-fogo de Israel e Palestina no Oscar 2024Astros de Hollywood clamam pelo fim dos conflitos no Oriente Médio.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Com apenas um remanescente, Palmeiras já goleou Novorizontino em mata-mata no Allianz ParqueCom apenas um remanescente, Palmeiras já goleou Novorizontino em mata-mata no Allianz Parque

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Palmeiras fará treino no Allianz Parque na véspera da semifinal do PaulistãoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Palmeiras deve treinar no Allianz Parque antes de semifinal do PaulistaVerdão vive a expectativa de voltar pra casa após dois meses atuando em Barueri

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Com Abel Ferreira e Allianz Parque, Palmeiras tem trunfo para avançar à final do PaulistãoCom Abel Ferreira e Allianz Parque, Palmeiras tem trunfo para avançar à final do Paulistão

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Veiga pede respeito ao Novorizontino e celebra volta do Palmeiras para o Allianz ParqueVeiga pede respeito ao Novorizontino e celebra volta do Palmeiras para o Allianz Parque

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »