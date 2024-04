Palmeiras deve poupar titulares na estreia da Libertadores

Pelo menos sete titulares não devem viajar para a Argentina. O Palmeiras finalizou a sua preparação para encarar o San Lorenzo e viajar para a Argentina para fazer a estreia na Copa Libertadores 2024, nesta quarta-feira (3). Com muitos titulares poupados da atividade, Abel Ferreira deve poupar mais de meio time e alguns titulares nem devem viajar para Buenos Aires para o início da caminhada pelo tetra continental.

Weverton, Mayke, Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Endrick, foram os titulares que não foram para o campo hoje e devem ficar em São Paulo apenas descansando e se preparando para a grande final do Paulista, diante do Santos. Luan, Piquerez, Aníbal Moreno e Flaco López, foram para o gramado e devem viajar com a delegação alviverde nesta tarde desta terça-feira (2). Rômulo, inscrito na competição com a camisa 20, também treinou e está pronto para fazer a sua estreia com a camisa do Verdão

