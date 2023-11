Palmeiras arranca virada heroica no segundo tempo e reduz vantagem do Botafogo para três pontos no Brasileiro

O Verdão continua na vice-liderança e soma três pontos a mais, chegando aos 57. A distância para o Fogão, que segue na ponta da tabela, é de três, sendo que o time carioca tem um jogo a menos.Tapetinho? Acostumado com sintético, Palmeiras estreia no novo gramado do Engenhão. O confronto está agendado para este sábado, às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Já o Botafogo tem nada mais nada menos do que um clássico pela frente. O Glorioso visita o Vasco na próxima segunda-feira, a partir das 19h, em São Januário.Empurrado pela torcida, o Botafogo começou o jogo a todo vapor. Logo aos sete minutos, a equipe roubou a bola no meio de campo e disparou em contra-ataque, que parou nos pés de Tchê Tchê, na entrada da área.

O Palmeiras tentou dar uma resposta, mas viu o Glorioso continuar pressionando até abrir o placar, aos 20 minutos. Marçal deu um belo lançamento para Victor Sá, que driblou o marcador e tocou para trás. Eduardo pegou de chapa e ainda contou com um desvio em Murilo para balançar as redes.

Mesmo na frente do marcador, o Fogão seguiu em cima e quase aumentou a vantagem aos 24. Marçal recebeu no lado esquerdo, arrancou em velocidade e bateu cruzado, tirando tinta da trave. Pouco depois, aos 29, Tchê Tchê fez o segundo do time. Victor Sá recebeu de Marçal e deixou com o meio-campista, que emendou uma pancada de longe, lá onde a coruja dorme: 2 a 0.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MUNDO ESPN: Botafogo repetirá coincidências que fizeram Palmeiras perder Brasileiro?Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Ronaldo prevê título Brasileiro para Botafogo, mas vê chance para PalmeirasRonaldo Giovaneli disse que acredita que o líder Botafogo será campeão Brasileiro de 2023, mas vê uma chance para o Palmeiras. Os dois clubes se enfrentam nesta quarta-feira (1) no Estádio Nilton Santos. Caso o Verdão vença, a diferença cai para quatro pontos.

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Palpite: Botafogo x Palmeiras – Campeonato BrasileiroVindo de três vitórias, o Palmeiras visita o Botafogo buscando a liderança do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: A boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x PalmeirasA boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x Palmeiras

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Palmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisãoPalmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisão

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo BrasileirãoO jogo entre Botafogo e Palmeiras pode ser decisivo para a conquista do título do Brasileirão

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕