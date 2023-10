Palmeiras apresenta nova camisa criada por Abel Ferreira

Verde escura e com o símbolo da cruz de Savóia em vermelho e branco, a camisa de botão conta com o número 1914 em um desenho que lembra a estética de carros de Fórmula 1. O ano de 1914 foi o da fundação do clube paulista.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.“Este é um momento muito especial para mim. Ao longo destes três anos no Palmeiras, sempre busquei a excelência, dentro e fora de campo, com trabalho e solidariedade”, iniciou Abel Ferreira.

“Agora, o clube e a PUMA me presentearam com a oportunidade de contribuir como diretor criativo no desenvolvimento de uma camisa que demonstra o meu amor pelo futebol, o meu gosto pelo automobilismo e o meu compromisso com o Palmeiras”, celebrou. headtopics.com

“Assim como um destemido piloto, eu enfrento meus medos e desafios com coragem e determinação. Cada corrida e cada jogo são metáforas da vida, nas quais a estratégia, a resistência e a perseverança se tornam os ingredientes essenciais para o sucesso. Persisto, aprendo com os fracassos e celebro as vitórias, mais do que nunca, porque sei o quanto é difícil ganhar”, completou.

