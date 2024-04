Palestinos esperam votação favorável do Conselho de Segurança da ONU

Os palestinos esperam uma votação favorável do Conselho de Segurança em 18 de abril sobre seu pedido de adesão plena às Nações Unidas, disse nesta quarta-feira (3) seu embaixador na ONU, Riyad Mansour, apesar de ser pouco provável que isso aconteça. Em carta enviada ontem ao secretário-geral da ONU e ao Conselho de Segurança, os palestinos retomaram um pedido de 2011 para que se tornem membros plenos da organização internacional.

"Esperamos que a reunião do Conselho de Segurança de nível ministerial de 18 de abril atue sobre essa base", disse hoje Riyad Mansour, referindo-se a uma reunião sobre a situação na Faixa de Gaza."Queremos a admissão. É nosso direito natural e legal", acrescentou Mansour. Segundo ele, levando em conta o número de países que apoiam a causa palestina, a adesão deveria ser algo fáci

