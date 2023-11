Palestino esfaqueia policial israelense em Jerusalém e é morto a tiros

Um palestino que esfaqueou e feriu gravemente um policial israelense foi morto pelas forças de segurança em Jerusalém Oriental, uma área ocupada e anexada por Israel, disse a polícia nesta segunda-feira (30). Um homem 'esfaqueou um policial perto do posto de gasolina Mendelbaum, na rodovia 1, em Jerusalém', disse a polícia. 'As forças perseguiram o suspeito e neutralizaram-no', acrescentou.

O hospital Shaare Zedek, para onde o policial ferido foi levado, disse ter recebido um homem na casa dos trinta anos que recebeu 'facadas no torso' e estava 'grave, mas estável'. O ataque coincidiu com a intensificação das forças israelenses da sua ofensiva terrestre no território palestino da Faixa de Gaza, em retaliação ao ataque do grupo islamista Hamas em 7 de outubro que, segundo as autoridades, deixou 1.

