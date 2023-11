Palavra 'alucinar' é eleita a palavra do ano de 2023 pelo Cambridge Diccionary

Escolha foi feita pelo Cambridge Diccionary após termo ganhar um novo significado por estar relacionado a quando sistemas de IA generativa 'alucinam' , dando uma resposta que não condiz com a pergunta Quando mais generalistas são os chatbots, maior a chance de criarem respostas erradas — Foto: Bloomberg 'Hallucinate' - alucinar em português - foi eleita a palavra do ano de 2023 pelo Cambridge Diccionary, o dicionário on-line mais popular do mundo, depois de o verbo ganhar um novo significado este ano na esteira do sucesso daEmbora sua definição original seja ''parecer ver, ouvir, sentir ou cheirar algo que não existe, seja por um problema de saúde ou por consumo de drogas'', a palavra tem agora um significado adicional, relacionado a quando sistemas de IA generativa, como o, 'alucinam', dando uma resposta que não tem qualquer vínculo com uma pergunta feita, por exemplo. Os especialistas no setor chamam esse tipo de erro de 'alucinação





