Pai e irmão são presos por agredir e ameaçar mulher em Nova Iguaçu

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2), o pai e o irmão de uma mulher agredida e ameaçada dentro de casa no bairro Caioaba, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em imagens obtidas através de uma câmera de segurança da região é possível ver que a vítima conseguiu fugir da residência com o filho menor de idade, mas foi perseguida pelo irmão que estava com um machado em mãos.A ação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade (Deam).

Segundo a delegada Mônica Areal, responsável pela investigação, a vítima procurou a 52ªDP (Nova Iguaçu) na última segunda-feira (1º) a noite para registrar uma ameaça feita pelo irmão por motivo banal, após ele quebrar seu tanque de lavar roupa. A mulher foi agredida pelo pai e irmãoDivulgação Já na terça (2), houve uma discussão enquanto a vítima estava no banheiro. Em seguida, seu pai de 66 anos quebrou a porta e começou a agredi-la tanto verbalmente, quanto fisicament

