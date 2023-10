Pai e filha morrem e duas pessoas ficam feridas após serem baleadas em Maricá

Um homem e a filha, de 2 anos de idade, morreram após um ataque em Inoã, cidade de Maricá, na tarde desta sexta-feira. No momento do crime, a outra filha da vítima, que é gêmea, e o motorista de aplicativo, que dirigia o carro em que a família estava, também foram atingidos.

Ainda de acordo com a PM, as outras três vítimas foram socorridas com vida para o Hospital Municipal Ernesto Che Guevara, em Maricá, onde uma das crianças não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de ter dado entrada na unidade hospitalar.

