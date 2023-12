Pai de menina morta em abordagem da PRF diz que família vive à base de remédios

O pai da menina Heloisa dos Santos Silva, de 3 anos, morta durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) há pouco mais de três meses, disse que a família continua vivendo à base de remédios para enfrentar a dor da perda. Ao DIA, Willian da Silva, de 28 anos, pai da criança, disse que a irmã da menina, de 8 anos, ainda não consegue lidar com a ausência da criança.

'Está sendo um dia após o outro, acreditando que haverá o mínimo de responsabilização dos policiais que tiverem essa atitude covarde e cruel que desestabilizou toda a nossa família. Inclusive minha filha de 8 anos, que não está nada bem a cada dia que passa', desabafou Willian. Na semana passada, a Justiça Federal do Rio recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra três policiais rodoviários federais pela morte da menina Heloisa, que estava no carro com a família e foi baleada na nuca durante uma abordagem dos agentes no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, no dia 7 de setembro deste an





