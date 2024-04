Pagar a conta em grupo: uma tarefa complicada

Deixem-me começar com uma anedota que aconteceu durante uma refeição em um restaurante com um grupo de amigos, onde o vinho fluía e não se poupava despesas. Todos nós assumimos que a conta seria dividida igualmente. Ou melhor, quase todos. Quando chegou a hora de pagar, um dos comensais soltou uma frase que nunca esquecerei: 'Eu pago 15'. O sujeito, que era abstêmio e só bebeu água, calculou o valor que lhe cabia pagar e ficou com esse valor, inferior ao dos outros.

Tivemos que refazer as divisões, ajustar os pagamentos e recolher várias mandíbulas do chão. Embora deva ser um procedimento simples, pagar a conta em grupo pode ser uma confusão complicada, injusta e conflituosa, especialmente quando o álcool está envolvido, o que torna os adultos incontroláveis. Chegar a um acordo em tais condições é um ato heróico. Além disso, os avarentos e os ratos sempre se aproveitam de todo esse barulho e desaparecem quando chega a hora de pagar

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Neto é condenado na Justiça de SP a pagar indenização por ofender uma mulherCaso ocorreu em 2016, quando Neto foi visto próximo a um prostíbulo e chamou a dona do local de 'biscate'

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Daniel Alves: pagar pelo crime cometido é uma questão de dinheiroCondenado por estupro, ex-jogador poderá ser solto com pagamento de fiança de um milhão de euros. Decisão mostra que prisão é para pobres

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Uma semana antes de ser morta pelo namorado, grávida relatou agressões a uma amiga; vejaVítima foi assassinada com uma lâmina de barbear; homem de 18 anos confessou crime e está preso

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quanto custa morar em uma casa que pertenceu a uma celebridadeMercado de locação de propriedades que pertenceram a famosos não para de crescer

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Sergio Moro no TRE: uma única certeza (e uma oportunidade)O julgamento do ex-juiz oferece uma excelente oportunidade de resolver uma das maiores falhas da legislação eleitoral. É improvável que seja aproveitada

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Rainha das Lágrimas: veja calendário de episódios do dorama da NetflixUma produção da CJ ENM, Rainha das Lágrimas conta uma história de redescoberta do amor

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »