Pagamento de indenização a costureiros bolivianos é liberado após 20 meses de espera

Colocando fim a uma espera de 20 meses, a 10ª Vara do Trabalho de São Paulo liberou finalmente o pagamento da indenização devida aos costureiros de origem boliviana Briyan Vargas e Gabriela Chura. O casal foi encontrado por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego () em condições análogas à escravidão, no mês de setembro de 2020, em uma oficina na capital paulista. O caso teve ampla repercussão na imprensa e nas redes sociais.

publicada no começo de agosto, a coluna mostrou que uma decisão de segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de março do ano passado havia determinado o pagamento de R$ 231 mil aos costureiros. Tecnicamente, a medida já era suficiente para que a indenização fosse paga. Porém, o processo acabou se arrastando na Justiça, apesar dos apelos da Defensoria Pública da União (DPU), responsável pela defesa do casal. A oficina onde Briyan e Gabriela trabalhavam e moravam com toda a família prestava serviços para uma conhecida marca de roupa





