Padre suspeito de desviar R$ 140 milhões se entrega à polícia

O padre suspeito de desviar cerca de R$ 140 milhões de recursos públicos se entregou à polícia em João Pessoa. Ele é acusado de apropriação de dinheiro do hospital e do Instituto São José, além da Ação Social Arquidiocesana. As investigações revelam um esquema de desvios que comprometeram o atendimento a populações carentes e necessitadas.

BBCBRASİL: Quantas são as línguas indígenas do Brasil, onde são faladas e o que as ameaça?Sabia que o Brasil é um dos 10 dos países com maior número de línguas e maior diversidade linguística no mundo? Hoje lançamos a 1ª parte do especial sobre línguas indígenas brasileiras. Vem no fio e leia a reportagem: (Aumenta o som para esse post!)

JORNALOGLOBO: O padre é pop: reitor do Cristo cai nas graças de fã clube de Taylor Swift Padre Omar ganhou uma pulseira com seu nome após autorizar projeção de Taylor Swift no Cristo Redentor. A pulseira faz referência à música 'You're on your own, kid' e representa o cartão-postal do Brasil.

TEC_MUNDO: Tecnologias antigas que ainda são importantes nos dias de hojeNeste artigo especial, vamos falar sobre sete tecnologias antigas que, mesmo consideradas datadas, ainda permanecem importantes para muitas pessoas atualmente.

CNNBRASİL: Fortes chuvas causam quedas de árvores e apagões em São PauloO mês de novembro foi marcado por fortes chuvas, quedas de árvores e falta de energia elétrica em São Paulo. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz e oito pessoas morreram. Um novo apagão foi registrado após um temporal, com mais de 120 árvores caídas na Grande São Paulo. A queda de árvores foi a principal causa da suspensão dos serviços de energia.

JORNALOGLOBO: Anúncios fraudulentos com programas do governo e jogo do bicho são divulgados em plataformas da MetaO GLOBO localizou mais de 200 impulsionamentos de postagens que divulgam contravenção. Em outra frente, pesquisadores do NetLab/UFRJ identificaram conteúdos fraudulentos com programas do governo federal e falsas promoções de varejistas. Anúncio encontrado em plataformas da Meta, com alusão ao Desenrola Brasil, usa imagem de Lula e de programa do governo para propaganda fraudulenta. Peças publicitárias divulgam de golpes financeiros aplicados a partir de programas do governo federal e ofertas da Black Friday ao jogo do bicho. Os casos expõem as dificuldades das big techs em moderar conteúdos, inclusive aqueles que são impulsionados e, em tese, estão sujeito à fiscalização mais rigorosa antes de entrarem no ar.

G1: Tripulantes da British Airways são investigados por mentir para a políciaEnquanto a Polícia Civil do Rio tenta ouvir três tripulantes da British Airways em investigação sobre a suposta falsa comunicação de um assalto na cidade, a companhia aérea informou nesta quinta-feira (16) que está fazendo uma investigação própria do caso.

