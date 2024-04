Padre é preso por estupro e importunação sexual no Rio de Janeiro

O padre Alexandre Paciolli foi preso preventivamente em Fortaleza (CE) durante investigação do MPRJ sobre denúncias de estupro e importunação sexual cometidos contra uma mesma mulher no RJ em 2022 e 2023. De acordo com a Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo, os crimes cometidos pelo padre aconteceram em agosto de 2022 e janeiro de 2023. Segundo o MPRJ, em ambas as ocasiões, a vítima não conseguiu oferecer resistência, tendo o padre como seu sagrado protetor.

O MPRJ aponta que a Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu outras denúncias de abusos sexuais cometidos pelo sacerdote e que há outras investigações policiais em curso. A denúncia destaca que Alexandre Paciolli é uma pessoa 'muito carismática, conhecida e influente'

