Pacote econômico na Argentina pode causar impactos na população

O pacote econômico anunciado pelo governo do presidente Javier Milei, na Argentina, deve causar impactos expressivos e imediatos na maioria da população do país. Para entender as possíveis consequências dessas medidas, a Agência Brasil entrevistou dois professores de economia de diferentes correntes de pensamento.

Para o economista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), as medidas anunciadas devem cobrar um alto custo da maioria da população do país em uma verdadeira “terapia de choque”, que abre a possibilidade de convulsões sociais. “Vão tentar fazer uma terapia de choque na sociedade argentina, baseados num diagnóstico equivocado do ponto de vista teórico, porque está tomando o efeito como causa. O déficit fiscal é mais efeito do processo inflacionário do que causa e a terapia que eles estão propondo tem o risco de causar uma severa recessão na economia”, alerta. Analise diferente faz o professor de economia da Universidade Federal de Minas Gerais Mauro Sayar, para quem o déficit público deve ser combatido com medidas dura





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Javier Milei toma posse como presidente da Argentina; acompanhe a transmissão ao vivoO novo presidente repetirá uma tradição de mais de 150 anos de posses presidenciais na Argentina, mas com uma adaptação inspirada nas cerimônias dos Estados Unidos

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Javier Milei toma posse como presidente da ArgentinaO economista Javier Milei toma posse como presidente da Argentina neste domingo (10), após ter vencido o candidato governista Sergio Massa nas eleições deste ano. Autodenominado libertário, Milei chegou à Presidência com propostas polêmicas — algumas consideradas radicais –, como o fechamento do Banco Central e a dolarização da economia do país.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Javier Milei será empossado como novo presidente da ArgentinaO controverso Javier Milei será empossado neste domingo (10.dez) como novo presidente da Argentina. Vencedor das eleições realizadas em novembro, depois de superar no segundo turno o candidato do atual governo, Sergio Massa, ministro da Economia de Alberto Fernandez, Milei chega ao poder como um personagem repleto de peculiaridades e promete mudanças radicais na economia e na administração pública argentina. Milei transforma ainda a Argentina como um importante polo de concentração da extrema-direita mundial. Sua vitória nas eleições presidenciais foi muito celebrada por dois nomes a quem Milei sempre esteve muito alinhado: os ex-presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos. Bolsonaro chegou nesta 5ª feira (07.nov) a Buenos Aires e já se encontrou com o novo presidente argentino. Junto com ele foi uma comitiva de políticos e autoridades brasileiras, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Incerteza e disparada nos preços precedem a posse de Javier Milei na ArgentinaAlimentos, bebidas, produtos de origem animal e vegetal, gasolina e outros itens essenciais sofreram altas acima da média, incluindo reajustes de mais de 50% em alguns casos

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Javier Milei: o presidente eleito da Argentina e seu visual impactanteEx-maquiadora e cabeleireira revela detalhes sobre o visual do presidente eleito Javier Milei e como ele se tornou uma figura midiática na Argentina.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Vitória surpreendente de Javier Milei nas eleições presidenciais da ArgentinaJavier Milei é o novo presidente argentino. As maiores dúvidas sobre seu futuro governo não estão na política externa, mas na economia. Teme-se o efeito de sua eleição nos negócios entre a Argentina e o Brasil. Leia na reportagem de capa de VEJA:

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »