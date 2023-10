Pacheco se manifesta contra aumento do fundo eleitoral para mais de R$ 5 bilhões

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestou a líderes partidários ser contra o aumento do fundo eleitoral para mais de R$ 5 bilhões nas eleições municipais de 2024. A informação foi revelada pela revista "Veja" e confirmada pela CNN.

Segundo interlocutores, caso os deputados aprovem um aumento superior a R$ 5 milhões para o fundo eleitoral, a tendência é que o Senado barre. Ainda de acordo com auxiliares, a proposta apresentada por Pacheco foi bem recebida pelos líderes presentes na reunião. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já propôs que o valor não ultrapasse o valor da campanha do ano passado.

