Pablo Maia explica 'valorização' em momento do São Paulo

Ainda sem vencer fora de casa pelo Brasileiro, Pablo Maia explica ‘valorização’ em momento do São Paulono empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR

, Pablo Maia falou sobre a situação do Tricolor em jogos fora de casa pelo Brasileiro, mas reconheceu uma 'valorização' da equipe. Em partida disputada em Curitiba, o elenco de Dorival Júnior encerra a 30ª rodada da competição sem vencer nenhum jogo fora do Morrumbi pelo campeonato.

A cria de Cotia garantiu o empate após ver o Furacão abrindo o placar com Pablo, aos seis minutos do primeiro tempo. Mas mesmo voltando para casa com apenas um ponto, o jovem volante destacou que é 'preciso parabenizar a equipe pelo empenho', tendo em vista a dificuldade de jogar contra o Athletico-PR na Ligga Arena. headtopics.com

O São Paulo volta a campo na quinta-feira (2), contra o Cruzeiro. A partida será às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbi.São Paulo

