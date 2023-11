Países pedem fim do embargo dos EUA contra Cuba na Assembleia Geral da ONU

Além disso, expressa “preocupação com a contínua promulgação e aplicação” de leis como a americana Helms-Burton, vigente desde 1996, que tem efeitos extraterritoriais para pessoas e empresas que fazem negócios com Cuba.

Apesar de os governos cubano e americano terem iniciado um processo de normalização das relações diplomáticas em 2015, sob o governo de Barack Obama, o embargo segue em vigor e é considerado por seus opositores como o principal obstáculo ao desenvolvimento de Cuba.

Diante da “severa situação econômica” causada pela pandemia de covid-19, os altos preços do petróleo e os desastres naturais recentes em Cuba, “é inadiável colocar fim a este embargo”, declarou na tribuna a representante do México, Alicia Buenrostro Massieu.

Para o representante de Uganda, Godfrey Kwoba, que falou em nome do G77 + China, a inclusão de Cuba na lista de Estados patrocinadores do terrorismo pelo Departamento de Estado americano “não apenas representa um dano reputacional, mas também é um dos principais elementos no fortalecimento recente do embargo”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Países pedem fim do embargo dos EUA contra Cuba na Assembleia Geral da ONUTexto 'reafirma a igualdade soberana de todos os Estados, a não intervenção e não interferência em seus assuntos internos e a liberdade de comércio e navegação'

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Assembleia Geral de Credores do Grupo Americanas pode acontecer em dezembroTudo vai depender da conclusão das negociações com os credores

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Com atraso em nomeação, procuradora-geral interina decide trocar comandos do MPF em estadosCom atraso em nomeação, procuradora-geral interina decide trocar comandos do MPF em estados

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: TRT determina cancelamento de demissões na General Motors de São José dos CamposSindicato vai realizar assembleia nesta quarta-feira para discutir o fim da paralisação na fábrica

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Autoridades investigam a morte de líder indígena que fez denúncia na ONUO corpo de Tymbektodem Arara foi encontrado no rio paraense Iriri, com sinais de afogamento

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: ONU pede que mundo não se esqueça da Ucrânia com proximidade do invernoUm ano e meio depois da invasão russa, 18 milhões de pessoas precisam de algum tipo de ajuda humanitária

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕