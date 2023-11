Países pedem fim do embargo dos EUA contra Cuba na Assembleia Geral da ONU

000 detidos e outros forçados ao exílio, não contribuiu para a mudança esperada na administração democrata de Joe Biden, após as políticas rígidas de seu antecessor, Donald Trump.Obstáculo ao desenvolvimento As autoridades cubanas calculam que seis décadas de embargo causaram perdas de mais de 159 bilhões de dólares (795 bilhões de reais, na cotação atual) para sua economia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Assembleia Geral de Credores do Grupo Americanas pode acontecer em dezembroTudo vai depender da conclusão das negociações com os credores

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Com atraso em nomeação, procuradora-geral interina decide trocar comandos do MPF em estadosCom atraso em nomeação, procuradora-geral interina decide trocar comandos do MPF em estados

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: TRT determina cancelamento de demissões na General Motors de São José dos CamposSindicato vai realizar assembleia nesta quarta-feira para discutir o fim da paralisação na fábrica

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Renda fixa reina em meio a dúvidas na cena externa e fiscal no BrasilDefinição de juros nos EUA deve dar o norte para ativos globais

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Pan 2023: Brasil vence Cuba e vai direto às semifinais no vôlei masculinoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Zema vai mandar servidores para congresso sobre reforma do Estado em CubaEvento acontece em Havana entre os dias 21 e 24 de novembro

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕