Ozempic, testosterona e chip da beleza: a nova rotina de Naldo Benny para perder gordura

Adepto de exercícios físicos desde a sua adolescência, o cantor Naldo Benny há uns anos decidiu dar uma pausa na academia e ter uma vida mais “relaxada”. Em pouco tempo viu a gordura e barriga crescerem e percebeu que retém muito líquido, o que o deixava inchado.

Os últimos exames que fez também apontaram que o artista estava com hipotireoidismo, o que foi um sinal de alerta para procurar ajuda médica e voltar a ter uma rotina de vida mais saudável.

Porém, o cantor de 44 anos, diz que tem uma ajuda extra de manipulados, vitaminas, hormônios e o próprio Ozempic. — A gente pode até fazer dieta e exercícios, mas tenho 44 anos, então esses suplementos de manipulados ajudam o corpo a voltar mais rápido — afirma em entrevista ao GLOBO.Você afirmou recentemente que sua meta é sair dos 27% de gordura corporal para 10% em praticamente 4 meses para estar preparado para o Carnaval. headtopics.com

Dá para conseguir conciliando os treinos, estou indo para a academia todos os dias, fazendo musculação e cardio, acompanhamento médico. Estou com um nutrólogo que faz um pool de medicamentos na veia. Fico uma hora no consultório dele recebendo vitaminas, testosterona, isso é primordial. Porque a gente pode fazer dieta e exercícios, mas tenho 44 anos, então esses suplementos de manipulados ajudam para o shape vir mais rápido.

Você já falou também que uma das suas frustrações são as comidas de camarim que muitas vezes não consegue ter uma alimentação saudável, como vai mudar isso? O lance dos camarins é um pouco complicado. Mas com o uso de Ozempic, eu chego hoje no camarim já sem fome. Eu como um frango, uma fruta e já passa batido.Sim, ele realmente diminui muito a fome, dá uma sensação de estar saciado o tempo todo. Essa é a grande diferença. Ainda não senti nenhum efeito colateral do medicamento. A noite eu não consigo comer, nem consigo tomar meu shake de proteína, por exemplo. headtopics.com

