Ouvidoria da Polícia de São Paulo cobra uso de câmeras corporais em operações

A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo cobrou o governo de São Paulo para que todos os policiais militares que participam das novas operações Escudo usem câmeras corporais para evitar violações durante as ações. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos também disse que vai enviar ofício ao governador.

A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo enviou às 15h30 de hoje um ofício ao governador de São Paulo,que o objetivo da cobrança é garantir que todos os policiais deslocados para as quatro operações escudos deflagradas nos últimas dias utilizem câmeras corporais. O vice-presidente do CNDH, André Carneiro Leão, também afirmou que enviará um ofício ao governador com o mesmo objetivo."Uma ação legalista não precisa ter receio de ser pública. Isso garante a segurança das pessoas", afirma Silva. A Ouvidoria também informou que vai enviar ofício ao Ministério Público de São Paulo. O MP não vai comentar as operações., diz que quer garantir que o governo tenha cuidados."Em agosto, foi dito que foi emergencial e, por isso, nem todos os policiais foram equipados com câmera





