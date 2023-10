Outro ‘1989’? Entenda por que Taylor Swift está regravando álbuns antigos

. Agora, nove anos depois, uma regravação do disco que rendeu à ela o seu segundo Grammy de álbum do ano chegou às plataformas de streaming alçando o nome de Taylor aos assuntos mais comentados do Twitter. Batizado de, o disco é o quarto de uma série regravações que nasceu de uma disputa da americana com a ex-gravadora pela posse de seus primeiros álbuns.

Para entender o caso, é preciso voltar no tempo: em 2005, Taylor Swift, então com 15 anos de idade, assinou um contrato longevo com a Big Machine Records que, assim como ela, estava começando na indústria. Entre as cláusulas do documento estava descrito que a gravadora do empresário Scott Borchetta seria dona dos “masters” da cantora — ou seja, deteria o direito comercial sobre as músicas gravadas por ela nesse período.

Em 2019, Scott Borchetta anunciou a venda da Big Machine para Scooter Braun. Empresário de Justin Bieber e desafeto declarado de Taylor, Braun passou a deter a propriedade do catálogo da cantora (que revendeu em 2020). Incomodada com a venda, Taylor publicou uma carta aberta alegando que tentou comprar seus masters, mas que a Big Machine só permitiria a transação caso ela aceitasse assinar um novo contrato com cláusulas desfavoráveis. headtopics.com

“Essencialmente, meu legado musical está prestes a ficar nas mãos de alguém que tentou destruí-lo”, escreveu ela na ocasião.Pouco depois, ainda em 2019, Taylor acusou a gravadora de impedi-la de usar as próprias músicas em uma apresentação televisiva e de lançar um disco de apresentações antigas sem informá-la. Com a confusão, ela anunciou que regravaria todos os seis álbuns que estavam sob a posse da antiga gravadora.

O maior trunfo da cantora, no entanto, é a fidelidade dos fãs: ciente da influência que exerce, ela pediu para que os chamados “swifties” parassem de ouvir as versões antigas e abraçassem as regravações — e foi prontamente atendida. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

VEJA »

Taylor Swift lança '1989 (Taylor's Version)': entenda por que cantora regrava os próprios discosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift lança novo '1989': entenda por que a cantora precisou regravar o próprio álbumÁlbum original foi lançado no dia 27 de outubro de 2014 e marcou a transição da cantora do country para o pop Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift lança álbum “1989 (Taylor’s Version)”, com cinco faixas inéditasEsse é o quarto álbum que a cantora regrava após briga com antiga gravadora; saiba mais Consulte Mais informação ⮕

Entenda o motivo pelo qual Taylor Swift regrava os próprios álbunsNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift e Travis Kelce: 13 fatos sobre a diva pop e o astro da NFLCantora que lança o álbum 1989 (Taylor's Version) nesta sexta (27) está em um relacionamento com campeão do Super Bowl Consulte Mais informação ⮕

Por que nova pesquisa deixou um sabor amargo para LulaEntenda Consulte Mais informação ⮕