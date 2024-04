Ouro atinge novo recorde histórico com valor acima de US$ 2.300 por onça-troy

O ouro prolongou os ganhos nesta quarta-feira (3) superando US$ 2.300 por onça-troy, com o metal se beneficiando da leitura de ativo de reserva de valor para cenários de inflação. Compras físicas ajudam a impulsionar os preços. Além da inclusão nas carteiras de bancos centrais, sobretudo pela China, o metal também desperta interesse de investidores chineses diante da falta de outras alternativas atrativas, segundo a Bank of America Securities.

O avanço do ouro ocorreu nesta quarta ainda em meio a recuo das taxas dos Treasuries de curto prazo e do dólar, após falas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em alta de 1,45%, a US$ 2.315,00 a onça-troy, novo recorde históric

