em uma demonstração de força das milícias que atuam na cidade. Foram 35 ônibus incendiados, quatro caminhões e um trem da Supervia, afetando mais de um milhão de pessoas. Os atos, em represália à morte de um dos integrantes ——, em uma operação da Polícia Civil, jogaram luz sobre a extensão dos domínios das organzações criminosas na cidade, e sobre seus muitos braços econômicos.

O Ao Ponto começa a semana falando sobre os tentáculos econômicos das milícias no Rio de Janeiro. Neste episódio, o repórter Rafael Galdo dá detalhes sobre a capilaridade das organizações criminosas, que controlam desde o transporte de vans até obras do poder público, sempre com cobrança de taxas abusivas e o uso recorrente da violência.

Publicado de segunda a sexta-feira, às 6h, nas principais plataformas de podcast e no site do GLOBO, o Ao Ponto é apresentado pelos jornalistas Carolina Morand e Filipe Barini, sempre abordando acontecimentos relevantes da atualidade. O episódio também pode ser ouvido na página de Podcasts do GLOBO. Você pode seguir a gente em plataformas como Spotify, iTunes, Deezer e na Globoplay. headtopics.com

Com novos voos para São Paulo, cia. aérea da África do Sul quer voltar a ser a porta de entrada de brasileiros no continenteDesde 2019, foram abertas em média 3 milhões de pequenas empresas por ano. Por trás desse movimento estão pessoas que buscam sustento fora do mercado formal e novos hábitos de consumo

Câmara deve atender pedido de Haddad e votar MP que pode render até R$ 35 bi ao governo, diz líder; entenda a proposta Proposta também foi enviada por meio de projeto de lei, a pedido de Lira, mas formato poderia inviabilizar cobrança de impostosMuitas vezes a negativa ocorre por erros triviais no preenchimento de dados. headtopics.com

Final da Libertadores: sportingbet e CONMEBOL farão ativações em bar no Rio de JaneiroEMW Global cria série de experiências únicas para que os torcedores aproveitem ainda mais a grande decisão do torneio sul-americano Consulte Mais informação ⮕

O permanente drama da (in)segurança pública no Rio de JaneiroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Os melhores bares do Rio de Janeiro segundo o ranking da EXAME 2023Confira os 17 representantes da boa coquetelaria em território carioca que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2023 Consulte Mais informação ⮕

Rio de Janeiro: estudante desaparecida é encontrada carbonizadaRio de Janeiro: estudante desaparecida é encontrada carbonizada Consulte Mais informação ⮕

Halloween do Copacabana Palace: veja fantasias de famososEvento aconteceu neste sábado, 28, no Rio de Janeiro Consulte Mais informação ⮕

Rayssa Leal fecha sequência perfeita com vitórias no Pan e no STU: 'Eu amo andar de skate'Rayssa Leal foi campeã do skate street feminino no STU Open Rio, no Rio de Janeiro, neste domingo (29). Apenas oito dias atrás... Consulte Mais informação ⮕