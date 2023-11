Os recados do Copom após a crise da meta fiscal de 2024

“Tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o Comitê reafirma a importância da firme persecução dessas metas”“O Copom entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante,...

A confusão começou na sexta-feira (27), após o presidente Lula afirmar publicamente que a meta de zerar o deficit primário nas contas públicas em 2024 não deve ser cumprida. Nos bastidores, o governo discute a primeira mudança na meta fiscal de 2024, que pode sair de zero para até 0,5% do PIB.

Integrantes da equipe econômica estão divididos entre um grupo que defende uma meta de deficit de 0,25% do PIB. Outro parte, 0,5% do PIB, o que sugere R$ 50 bilhões de rombo.Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAND.COM.BR: Unicamp 2024: Comvest divulga gabarito da primeira fase do vestibularNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Pacheco defende Haddad e quer manutenção da busca pelo déficit zero em 2024'Ir na contramão disso colocaria o País em rota perigosa', alegou o presidente do Senado, dias após declarações do presidente Lula (PT)

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Foi o pior momento de Haddad no governo, diz executivo do mercadoMinistro não respondeu se a meta fiscal zero para 2024 está mantida

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Delúbio Soares volta à cena, viaja pelo país e vira cabo eleitoral do partido para 2024Ex-tesoureiro mantém influência em Goiás e já debateu cenários do partido em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

G1: Unicamp 2024: professores apontam 10 questões mais difíceis e avaliam 1ª fase como ‘clássica’Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024 en una nueva gira europeaThe Boss y su banda darán dos conciertos en la capital los días 12 y 14 de junio, y uno en la ciudad condal el 20 del mismo mes

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕