Os frigobares da Consul são bons? Conheça alguns modelos da marca

O frigobar é um eletro conhecido por sua praticidade e comodidade. Ele é uma solução eficaz para manter bebidas e alimentos refrigerados em cômodos pequenos, como quartos, cozinhas compactas e escritórios. A Consul é uma marca reconhecida por sua excelência em eletrodomésticos, e seus frigobares não são exceção. Com anos de experiência, a marca oferece modelos que atendem as necessidades dos consumidores mais exigentes.

Frigobar Consul CRC08 Widget de produto do Hub de Ofertas Com capacidade de 76 litros, este outro modelo é compacto e versátil, adequado para espaços menores, como quartos, escritórios ou áreas de entretenimento. Apesar do tamanho compacto, oferece um ótimo espaço para armazenar bebidas e lanches.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »

Conheça o ator que viverá o irmão de Ayrton Senna em minissérie da NetflixConheça o ator que viverá o irmão de Ayrton Senna em minissérie da Netflix Consulte Mais informação ⮕

Conheça a trajetória de Juan Pablo Vojvoda, técnico do FortalezaFinalista da Sul-Americana com o Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda largou a medicina para se tornar treinador de futebol. Consulte Mais informação ⮕

Da Série C à final da Sula: conheça a saga do FortalezaApós passar oito anos na Terceira Divisão, Leão jogará no sábado (28) a final do torneio continental seis anos após voltar à Série B Consulte Mais informação ⮕

Ingryd Alves: conheça a fotógrafa de Mavie que morreu subitamenteProfissional registrou filha de Neymar e Bruna Biancardi dias antes de morrer Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: conheça a cidade mais jovem do país, onde metade da população é criançaDe acordo com a prefeitura, Uiramutã é considerado um dos principais municípios de Roraima quando se trata de potencial para o turismo Consulte Mais informação ⮕

Coqueiro Baixo: conheça a cidade mais idosa do BrasilEm média, há três idosos para cada criança na cidade Consulte Mais informação ⮕