Os ‘estudos’ de Ramagem para entrar na disputa pela prefeitura do Rio

Ramagem tem realizado reuniões com pessoas que conhecem e já trabalharam na máquina pública da capital fluminense. As agendas estão sendo organizadas por lideranças do PL do Rio. Delegado da Polícia Federal e parlamentar de primeiro mandato, Ramagem não tem experiência na vida pública. Visto pelo partido como plano B para disputar a prefeitura carioca, delegado passou a ser a primeira opção com a inelegibilidade deAinda cabe recurso para o general, mas no PL a chance de reverter a decisão da corte é considerada nula.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Com Braga Netto inelegível, Alexandre Ramagem se consolida como candidato de Bolsonaro no RioCom Braga Netto inelegível, Alexandre Ramagem se consolida como candidato de Bolsonaro no Rio

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Ramagem, Pazuello, Pampolha: revés de Braga Netto no TSE aumenta favoritismo de Paes no Rio; análiseAusência de general e ex-ministro de Bolsonaro recolocará no horizonte a possibilidade de o senador Flávio colocar a família do ex-presidente numa disputa majoritária novamente?

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Com Braga Netto inelegível, Ramagem ganha força como nome do PL para disputar Prefeitura do Rio, dizem aliados de BolsonaroEx-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é próximo da família do ex-presidente

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Inelegibilidade de Braga Netto abre disputa no PL por candidatura do RioSenador Portinho e o deputado Ramagem são apontados como candidatos a receber o aval de Bolsonaro para disputar a prefeitura do Rio em 2024

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Lula anuncia GLO em portos e aeroportos no Rio e SPAnúncio foi feito nesta quarta-feira, 1º, e é uma reposta o pedido de ajuda federal feito pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Atuação das milícias “perpassa” o Rio de Janeiro, diz promotorPolícia Federal e Ministério Público realizaram operação nesta quarta-feira para promover 'asfixia financeira' desses grupos

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕