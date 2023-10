Os diálogos de Barroso com ruralistas sobre o marco temporal

para fornecer dados sobre temas como o marco temporal das terras indígenas e a tribu­tação de pesticidas. Presidente do STF, o ministro, a Corte fez chegar a parlamentares que, se a votação do marco temporal não fosse apressada, o Supremo sairia na frente. O tema era caro à ministra, que na ocasião estava perto de se aposentar.

Brasil Manchetes

Moraes vota para condenar mais seis réus pelo 8 de janeiroSessão virtual no Supremo Tribunal Federal (STF) vai até 7 de novembro Consulte Mais informação ⮕

Turma inteira do TRF-4 se declara suspeita para julgar caso relacionado à Lava JatoDecisão foi tomada pelos três integrantes da 12ª Turma do tribunal Consulte Mais informação ⮕

Barroso defende a regulação de big techs e cita fake news como 'estratégia política'Barroso também afirmou que decisões do Supremo podem desagradar à opinião pública. Entretanto, o Tribunal seguirá com o cumprimento das suas atribuições Consulte Mais informação ⮕

“Estamos lá para desagradar mesmo”, diz Barroso sobre decisões do STFPresidente do Supremo Tribunal Federal diz que a Corte não deve ser aferida por pesquisas de opinião pública; magistrado participou de evento na Câmara dos Deputados Consulte Mais informação ⮕

Barroso põe na pauta ações que questionam poder de investigação do MPEm ações que serão julgadas em novembro, delegados de polícia e o PL contestam a competência do Ministério Público para apurar crimes e produzir provas Consulte Mais informação ⮕

Papel do STF é limitar poder político majoritário e fazer cumprir regras do jogo, diz BarrosoPresidente do Supremo, ministro afirmou não ver 'nada de extraordinário' em tensão entre Poderes, como a que acontece agora entre Judiciário e Legislativo Consulte Mais informação ⮕